Damrak trotseert storm en sluit met winst

De aandelenmarkt in Amsterdam is donderdag met winst de handel uit gegaan. De beurshandel leed niet onder de zeer zware storm die ook de hoofdstad trof, al moest wel de beursvloer kortstondig worden ontruimd in verband met stormschade aan het dak.

De AEX-index sloot 0,6 procent in de plus op 566,49 punten. De MidKap ging 0,8 procent omhoog en eindigde op 852,37 punten. De belangrijkste graadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. De FTSE in Londen, waar veel bedrijven ex-dividend noteerden, leverde 0,3 procent in.

Koploper bij de hoofdfondsen in Amsterdam was telecomconcern Altice met een winst van 4,4 procent. Ook chipmachinefabrikant ASML deed opnieuw goede zaken, met een plus van 3,3 procent. Het bedrijf werd een dag eerder ook al bejubeld, nadat het met kwartaalcijfers was gekomen die de verwachtingen ruim overtroffen.

SBM Offshore (plus 1,3 procent) behoorde ook de tot de grotere winnaars in de AEX. Analisten van ING hebben de toeleverancier aan de olie- en gasindustrie, samen met speciaalchemiebedrijf DSM (plus 0,7 procent), toegevoegd aan hun favorietenlijstje. Onder aan de hoofdindex stond vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco met een verlies van 1,1 procent.

PostNL verdween juist van het keuzelijstje van ING en moest dat bekopen met een verlies van 1,1 procent. Daarmee stond het postbedrijf onder aan de MidKap. Lijstaanvoerder bij de middelgrote fondsen was Philips Lighting. Het verlichtingsbedrijf werd 3,1 procent meer waard.

In Londen leverde AB Foods, eigenaar van kledingketen Primark, na teleurstellende kwartaalcijfers 3,6 procent in. Een winstwaarschuwing kostte het eveneens Britse makelaarsbedrijf Countrywide bijna 19 procent van zijn beurswaarde.

Chipmaker Infineon daarentegen steeg in Frankfurt 5,6 procent na een positief analistenrapport. In Parijs won supermarktconcern Carrefour 3 procent na beter dan verwachte omzetcijfers. En Airbus kreeg er 0,7 procent bij na een miljardenorder van Emirates voor 36 exemplaren van de A380, ’s werelds grootste passagiersvliegtuig.

De euro was 1,2240 dollar waard, tegen 1,2230 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,1 procent tot 64,04 dollar. Brentolie werd een fractie goedkoper en kostte 69,36 dollar per vat.