Damrak sluit met verlies

De beurs in Amsterdam is maandag lager gesloten. Ook de andere Europese beursgraadmeters leverden in. Zwakke industriecijfers uit de eurozone en de zorgen over het Amerikaans-Chinese handelsconflict drukten op het sentiment. Veel aandacht ging uit naar de reissector, na het omvallen van de Britse reisgigant Thomas Cook.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,5 procent lager op 574,67 punten. De MidKap raakte 1,1 procent kwijt tot 828,08 punten. Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent. De DAX in Frankfurt zakte 1 procent na een sterker dan verwachte krimp van de Duitse industrie. De Europese industrie in het algemeen ondervindt tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen, de afkoelende wereldeconomie en de onrust rond de brexit.

Grootste daler in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van 5,9 procent na een adviesverlaging door ODDO BHF. ABN AMRO kampte met een adviesverlaging door Santander en verloor 2,7 procent. Unilever ging aan kop met een winst van 1 procent.

Op de lokale markt kelderde Curetis bijna 23 procent. Volgens Het Financieele Dagblad (FD) verdwijnt het biotechbedrijf waarschijnlijk van de Amsterdamse effectenbeurs. Het bedrijf kondigde recent nog de overname van OpGen aan, dat een notering aan de Nasdaq heeft.

De Duitse reisorganisatie TUI won meer dan 6 procent na het omvallen van zijn Britse concurrent Thomas Cook. De Britse autoriteiten hebben een plan opgesteld om de ruim 150.000 Britse toeristen terug te halen met andere luchtvaartmaatschappijen. De budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair klommen bijna 5 en circa 1 procent. Air France-KLM won 1,5 procent in Amsterdam. De handel in het aandeel Thomas Cook in Londen is opgeschort. Vrijdag kelderde het aandeel al ruim 20 procent.

Verder zakte Commerzbank ruim 7 procent in Frankfurt. De Duitse bank heeft onlangs laten weten waarschijnlijk nog eens 4300 voltijdsbanen te moeten schrappen.

De euro was 1,0992 dollar waard, tegen 1,1001 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 58,27 dollar. Brentolie steeg een fractie in prijs tot 64,29 dollar per vat.