Damrak sluit in het rood

De Amsterdamse beurs is donderdag lager geëindigd. Beleggers op het Damrak verwerkten een stroom aan resultaten. Arcadis kreeg een flinke tik na zijn handelsbericht en ook Unilever eindigde in de min.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 551,31 punten. De MidKap leverde 0,9 procent in tot 801,65 punten. De beurzen in Parijs en Londen gingen 0,2 procent omhoog, terwijl Frankfurt 0,2 procent daalde.

Arcadis kelderde 10,5 procent en was daarmee de grootste daler bij de middelgrote bedrijven. Het advies- en ingenieursbureau zag de omzet in het eerste kwartaal dalen door negatieve wisselkoerseffecten. Ook de operationele winst viel lager uit. In de Midkap raakte PostNL 4,6 procent aan beurswaarde kwijt. Het bedrijf wil dat de postmarkt wordt geconsolideerd. Door de samenvoeging van spelers op de markt blijven postdiensten behouden voor de consument, zei topvrouw Herna Verhagen tegen De Telegraaf.

Unilever (min 1,9 procent) was een van de grootste dalers in de AEX na zijn eerstekwartaalcijfers. Het levensmiddelenconcern kondigde nog een groot aandeleninkoopprogramma aan, maar daar hadden beleggers al rekening mee gehouden. Ook chipmachinemaker ASML daalde flink (min 3,3 producent). Dat was te wijten aan zwakke vooruitzichten van zijn Taiwanese klant TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld.

Farmaceut Shire ging in Londen bijna 6 procent omhoog. Het Iers-Amerikaanse bedrijf legde drie keer een overnamebod van de Japanse concurrent Takeda naast zich neer, maar staat wel open voor verdere gesprekken. Ook aast branchegenoot Allergan op Shire. Ingenieursbureau Weir Group kreeg er ruim 6 procent bij nadat het bekend had gemaakt zijn Amerikaanse branchegenoot Esco over te willen nemen.

Merck ging in Frankfurt 0,4 procent omhoog. Het Duitse farmacie- en chemieconcern verkoopt zijn divisie voor consumentenproducten aan het Amerikaanse Procter & Gamble voor 3,4 miljard euro. Mercks branchegenoot Novartis daalde in Zürich 2,3 procent. De Zwitsers zagen afgelopen kwartaal de winst en omzet evenwel groeien. Novartis rekent ook voor het hele jaar op groei, na drie vrij zware jaren op rij.

Levensmiddelenconcern Nestlé ging na kwartaalcijfers 0,2 procent omhoog in Zürich. Het Franse reclamebedrijf Publicis Groupe steeg meer dan 7 procent in Parijs dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers

De euro was 1,2342 dollar waard, tegen 1,2372 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 68,93 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer, op 74,38 dollar per vat.