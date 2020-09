Damrak over breed front omlaag

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag over een breed front omlaag. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het rood. De stemming werd gedrukt door de flinke koersverliezen op Wall Street, waar de grote Amerikaanse technologiebedrijven na een kortstondig herstel opnieuw in de uitverkoop gingen. De vrees voor de negatieve impact van strengere coronamaatregelen in Europa op het economische herstel zorgde eveneens voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent lager op 538,94 punten. Bijna alle hoofdfondsen verloren terrein. De MidKap daalde 1,1 procent tot 783,60 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,1 procent.

Grootste daler in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een verlies van 3,7 procent. Ook techinvesteerder Prosus en de chipbedrijven ASMI en ASML stonden in de staartgroep met verliezen tot 2,8 procent. Adyen zakte 2,6 procent. Technologisch topman Arnout Schuijff van de betalingsverwerker legt zijn bestuursfunctie per 1 januari neer. Schuijff was een van de oprichters van het Amsterdamse fintechbedrijf. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de enige stijger met een plusje van 0,2 procent.

ING verloor 0,9 procent. Volgens de Belgische krant De Tijd waren ook bij de Belgische tak van ING de antiwitwascontroles niet helemaal op orde. Uit een onderzoek van de Nationale Bank van België zou onder meer blijken dat ING België onvoldoende waakzaam was met het aanbieden van diensten als ‘correspondentbank’. Met die dienst regelt de bank in opdracht van buitenlandse banken onder meer transacties in dollars of verzorgt het internationale overschrijvingen.

Shell daalde 1,9 procent. Het olie- en gasconcern zegt de opties voor zijn belang van 45 procent in het gasproject Malampaya in de Filipijnen te bekijken, waaronder een desinvestering. Daarmee reageerde het bedrijf op berichten in de Filipijnse media over een mogelijke verkoop.

Bij de middelgrote bedrijven sloot luchtvaartcombinatie Air France-KLM de rij met een min van 5 procent. Fitnessketen Basic-Fit volgde met een verlies van 3,8 procent. Vastgoedinvesteerder NSI was de sterkste stijger met een plus van 1,6 procent.

De euro was 1,1651 dollar waard, tegenover 1,1672 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 39,66 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 41,52 dollar per vat.