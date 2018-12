Damrak over breed front omlaag

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag over een breed front omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. De markten verwerkten het besluit van de Federal Reserve (Fed) om het rentetarief voor de vierde keer dit jaar op te schroeven. Voor 2019 rekent de Fed nu op twee in plaats van drie renteverhogingen, maar beleggers hadden gehoopt dat de Fed nog terughoudender zou zijn met het opvoeren van de rente.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,7 procent in de min op 487,49 punten. De MidKap zakte 1,9 procent tot 640,74 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs leverden tot 1,6 procent in. Londen daalde 1,4 procent. De Bank of England maakt later op de dag het rentebesluit bekend.

Bijna alle hoofdfondsen gingen omlaag. Grootste daler was chipmachinemaker ASML met een verlies van 2,9 procent. Gemalto bleef onveranderd. De toezichthouder in Australië heeft goedkeuring gegeven aan de overname van de digitaal beveiliger door het Franse technologieconcern Thales.

In de MidKap stond speciaalchemiebedrijf Corbion onderaan met een min van 3,5 procent. Beursintermediair Flow Traders, die profiteert van de onrust op de beurzen deed het met een daling van 0,2 procent het beste. Bij de kleinere bedrijven bleef NSI onveranderd. De vastgoedinvesteerder kondigde aan ook in 2019 door te gaan met het hoge tempo aan desinvesteringen.

Bang & Olufsen (B&O) kelderde 27 procent in Kopenhagen na een winstalarm van het Deense audiobedrijf. In Frankfurt daalde Hornbach Baumarkt 1,9 procent. De Duitse doe-het-zelfketen boekte in het afgelopen kwartaal een hogere omzet, maar zag de winst zakken.

CaixaBank zakte 2 procent in Madrid. Volgens zakenkrant Cinco Dias wil de Spaanse bank tot 2500 banen schrappen als onderdeel van een nieuw strategisch plan. CaixaBank had eerder al aangekondigd meer dan achthonderd vestigingen te willen sluiten om de winstgevendheid te verbeteren.

De euro was 1,1429 dollar waard, tegen 1,1426 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,4 procent tot 47,02 dollar. Brentolie werd 2 procent goedkoper op 56,08 dollar per vat.