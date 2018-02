Damrak over breed front omlaag

De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag over een breed front omlaag. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het rood. De stemming werd gedrukt door de verliesbeurt op Wall Street, waar de rentevrees terugkeerde na de publicatie van de Fed-notulen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de min op 529,96 punten. Bijna alle hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap zakte ook 0,8 procent, tot 813,10 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,1 procent.

Fugro was hekkensluiter in de MidKap met een verlies van 3,5 procent. Het bedrijf kampte vorig jaar opnieuw met uitdagende marktomstandigheden in de offshore olie- en gassector, maar wist wel het verlies flink terug te dringen. Beursintermediair Flow Traders was de enige stijger bij de middelgrote bedrijven, met een plus van 0,9 procent.

Bouwer BAM, die een dag eerder al zo’n 7 procent verloor, zakte 1,9 procent na een adviesverlaging door AlphaValue. ABN AMRO profiteerde van een adviesverhoging door hetzelfde effectenhuis en was met een winst van 0,6 procent de enige stijger in de AEX.

Bij de kleinere bedrijven daalde Van Lanschot Kempen 0,2 procent. De zakenbank en vermogensbeheerder boekte fors meer winst en verhoogde het dividend. Telecombedrijf Veon stelt zijn aandeelhouders ook een hoger dividend in het vooruitzicht en klom 6,8 procent. De maker van elektronische componenten Neways zakte 1,2 procent na de resultaten.

Elders in Europa kwamen veel grote bedrijven met cijfers. In Parijs steeg verzekeraar AXA ruim 1 procent na publicatie van de jaarcijfers. Deutsche Telekom verloor 2,9 procent in Frankfurt na tegenvallende resultaten. De Spaanse concurrent Telefónica, die ook met cijfers kwam, won 0,8 procent in Madrid.

In Londen vielen de resultaten van de Britse bank Barclays (plus 5,8 procent) in goede aarde. Beleggers waren niet tevreden over de cijfers van mijnbouwbedrijf Anglo American, dat 3,3 procent lager werd gezet. Rovio kelderde in Helsinki 37 procent. De maker van het smartphone-spel Angry Birds waarschuwde voor een winstdaling in 2018.

De euro was 1,2281 dollar waard, tegen 1,2314 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie zakte 1 procent in prijs tot 61,09 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 64,91 dollar per vat.