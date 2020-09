Damrak opent met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen hoger. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende opmars op Wall Street, waar onder aanvoering van de Amerikaanse technologiebedrijven nieuwe recordstanden werden bereikt. Verder werd onder meer uitgekeken naar het banencijfer van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP en het zogenoemde Beige Book van de Federal Reserve, die later op de dag verschijnen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de plus op 556,61 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 810,88 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,9 procent aan.

Koploper in de AEX was staalconcern ArcelorMittal met een winst van 2,6 procent. Uitzender Randstad was de enige daler met een verlies van 0,4 procent. In de MidKap was vastgoedfonds Eurocommercial Properties de grootste stijger met een plus van 1,4 procent. Optiekbedrijf GrandVision sloot de rij met een min van 0,8 procent.