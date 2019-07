Damrak opent met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen hoger aan de nieuwe handelsdag. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstand van de Dow-Jonesindex op Wall Street, die voor het eerst boven de 27.000 punten sloot. In Frankfurt stond Daimler onder druk na een winstalarm.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 568,20 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 796,17 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen stegen 0,2 procent. De Duitse DAX daalde 0,1 procent.

Daimler zakte 3,7 procent in Frankfurt. Het moederbedrijf van onder meer Mercedes Benz is negatiever over zijn resultaten dit jaar. De autobouwer moet miljarden euro’s meer opzijleggen wegens een grote terugroepactie en lopende rechtszaken rond dieselauto’s. Daardoor belandde het concern in het tweede kwartaal diep in de rode cijfers.