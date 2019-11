Damrak opent met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger na de recente verliesbeurten. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond het Amerikaans-Chinese handelsconflict in de gaten. Ook werd uitgekeken naar de eerste toespraak van Christine Lagarde in haar functie als de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 591,49 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 875,76 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,5 procent.

Kendrion zakte 3,5 procent bij de kleinere bedrijven. De leverancier van elektromagnetische componenten haalde 31,1 miljoen euro op met een claimemissie. Het geld zal worden gebruikt voor de financiering van de overname van INTORQ ter waarde van 80 miljoen euro. Kendrion plaatste bijna 1,6 miljoen nieuwe aandelen bij bestaande aandeelhouders, voor een prijs van 19,50 euro per stuk.