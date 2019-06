Damrak opent met kleine min

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine min geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met bescheiden koersuitslagen. De ogen bleven gericht op de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. Daarnaast bleef de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China de gemoederen bezighouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 551,10 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 765,18 punten. De beursgraadmeter in Parijs zakte een fractie en Frankfurt verloor 0,2 procent. De Londense FTSE klom 0,2 procent.

Intertrust was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een winst van ruim 4 procent. De financieel dienstverlener schroeft zijn verwachtingen voor de middellange termijn op na de overname van Viteos. Intertrust legde 330 miljoen dollar op tafel voor de Amerikaanse branchegenoot. De overname is al afgerond en is gefinancierd met eigen geld en een nieuwe lening van 150 miljoen dollar.