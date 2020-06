Damrak opent licht lager

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met kleine verliezen. Beleggers namen wat gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten en Zuid-Amerika zorgde daarbij voor enige terughoudendheid. Op het Damrak kwam NN Group met een strategische update.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de min op 571,36 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 762,52 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent.

NN Group zakte 1,6 procent in de AEX. De verzekeraar, die een beleggersdag houdt, verwacht dat de coronacrisis dit jaar een impact op het operationeel resultaat van 100 miljoen euro zal hebben. Dit komt omdat premie-inkomsten in Europa en Japan onder druk staan en het vermogensbeheer last ondervindt van de onrust op de financiële markten. NN maakte verder bekend een progressief dividendbeleid te willen voeren en jaarlijks minstens 250 miljoen euro voor de inkoop van eigen aandelen uit te trekken.