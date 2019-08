Damrak opent licht lager

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine minnen. Beleggers namen wat gas terug na de opleving een dag eerder en hielden vooral de verdere ontwikkelingen rond de Amerikaans-Chinese handelsstrijd in de gaten. Op het Damrak viel het halfjaarbericht van Van Lanschot Kempen in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,4 procent in de min op 541,41 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 790,11 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekeinde en zakte de FTSE 0,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven dikte Van Lanschot Kempen 3,1 procent aan. De vermogensbeheerder boekte in de eerste jaarhelft meer winst. De betere resultaten kwamen niet als een verrassing, aangezien begin dit jaar tientallen miljoenen werden verdiend met de verkoop van onderdelen. Exclusief dat effect zou sprake zijn van een gelijkblijvend resultaat.