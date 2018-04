Damrak opent licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine verliezen. Geopolitieke spanningen rond Syrië zorgden voor terughoudendheid. Beleggers keken verder uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers en de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 544,25 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 790,59 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent.

In de MidKap ging AMG aan kop met een winst van 2 procent. De metalenspecialist voert exclusieve gesprekken met Criterion Catalyst and Technologies over een nauwere samenwerking. Criterion, een volledige dochter van olie- en gasconcern Shell, levert katalysatoren, technologieën en diensten aan de wereldwijde raffinage-markten.