Damrak opent in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. De zorgen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleven boven de markt hangen. Daarnaast kregen beleggers opnieuw een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen van grote Europese bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de min op 569,85 punten. De MidKap zakte 0,3 procent tot 806,70 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 1,1 procent.

Op het Damrak zette GrandVision (plus 9,6 procent) de opmars voort. Het moederbedrijf van optiekketens als EyeWish en Pearle bevestigde woensdag na sluiting van de beurs dat investeerder HAL in gesprek is over een verkoop van zijn belang van bijna 77 procent in GrandVision aan het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica. Het aandeel steeg woensdag al 8,8 procent, na berichtgeving door persbureau Bloomberg over een mogelijke overname.