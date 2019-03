Damrak opent in het groen

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag in het groen geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend hoger. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming in Azië en New York en zijn vooral in afwachting van de belangrijke stemming in het Britse parlement over de brexitdeal van premier Theresa May.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 536,89 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 764,35 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent. De beurs in Londen daalde 0,2 procent.

Adyen zakte ruim 4 procent bij de middelgrote bedrijven. Een groep aandeelhouders van het betaalbedrijf heeft voor zo’n 1,5 miljard euro aan aandelen in de markt gezet. Dat is gelijk aan een belang van ruim 8 procent. Volgens Adyen behoorden tot de verkopende aandeelhouders geen bestuursleden of werknemers van het bedrijf.