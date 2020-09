Damrak opent fors in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag fors in het rood geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met verliezen. De stemming werd gedrukt door de flinke koersverliezen op Wall Street, waar de grote Amerikaanse technologiebedrijven na een kortstondige herstel opnieuw in de uitverkoop gingen. De vrees voor de negatieve impact van strengere coronamaatregelen in Europa op het economische herstel zorgde eveneens voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 1,4 procent in de min op 537,98 punten. Alle 25 hoofdfondsen gingen omlaag. De MidKap daalde 1,2 procent tot 782,94 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 1,2 procent.

Adyen was hekkensluiter in de AEX met een min van 3,6 procent. Technologisch topman Arnout Schuijff van de betalingsverwerker legt zijn bestuursfunctie per 1 januari neer. Schuijff was een van de oprichters van het Amsterdamse fintechbedrijf. ING verloor 2 procent. Volgens de Belgische krant De Tijd waren ook bij de Belgische tak van ING de antiwitwascontroles niet helemaal op orde.