Damrak op winst richting paasweekeinde

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst aan de laatste handelsdag voor het lange paasweekeinde. Beleggers keken vooral uit naar de wekelijkse Amerikaanse werkloosheidsaanvragen, die in de afgelopen twee weken een historische toename lieten zien door de coronacrisis. Ook werd gehoopt op een afvlakking van de coronapandemie en een einde aan de prijzenoorlog in de oliesector.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 1,1 procent in de plus op 506,08 punten. De hoofdindex sloot donderdag voor het eerst sinds 6 maart boven de 500-puntengrens en stevent af op een weekwinst van ruim 7 procent. De MidKap klom 2,2 procent tot 695,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Just Eat Takeaway steeg 6 procent in de AEX. Het maaltijdbestelbedrijf lijkt te profiteren van de coronacrisis. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal het aantal orders met de helft oplopen. Mensen bestelden niet alleen vaker maar ook meer eten bij het bedrijf. In Duitsland is het aantal orders in de periode zelfs meer dan verdubbeld.

Prosus won 1 procent. De techinvesteerder liet weten de gevolgen van de coronacrisis nog niet in te kunnen schatten. Wel stelt het AEX-bedrijf nog over voldoende geld te beschikken. Met dat geld meent Prosus zowel moeilijke tijden te kunnen overleven als ook nieuwe investeringen te kunnen doen.