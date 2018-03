Damrak lager na importtarieven VS

De aandelenbeurs in Amsterdam zakte vrijdag verder weg na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden opnieuw in het rood. De aankondiging van Amerikaanse importtarieven op buitenlands staal en aluminium wakkerde de vrees aan voor een wereldwijde handelsoorlog.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de min op 524,11 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 803,42 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 1,4 procent kwijt.

Staalproducent ArcelorMittal zakte 1,6 procent en behoorde daarmee tot de grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak. De Verenigde Staten gaan vanaf volgende week een importheffing opleggen van 25 procent voor buitenlands staal en van 10 procent voor aluminium. De stap kan leiden tot tegenmaatregelen van China, Canada en de EU. De Duitse staalfabrikanten ThyssenKrupp en Salzgitter daalden in Franfurt 1,4 en 2,2 procent.

Ook de Europese automakers, die grote afnemers zijn van staal en aluminium, stonden onder druk. In Frankfurt zakten Daimler, BMW en Volkswagen ruim 1 procent. De Franse autobouwers Peugeot en Renault verloren 1,2 en 1,7 procent in Parijs. Vliegtuigbouwer Airbus (min 2 procent) werd eveneens lager gezet. In Milaan leverde Fiat Chrysler 4,5 procent in.

Op het Damrak verwerkten beleggers daarnaast de resultaten van IMCD, ICT en Beter Bed. De distributeur van specialistische chemicaliën en voedingsingrediënten IMCD behaalde vorig jaar meer omzet en winst, maar daalde desondanks 1,4 procent in de MidKap. De cijfers van automatiseerder ICT (min 2,4 procent) en beddenverkoper Beter Bed (min 5,7 procent) konden beleggers eveneens niet bekoren.

In Zürich verloor LafargeHolcim 3,7 procent. De cementproducent is in het vierde kwartaal flink in de rode cijfers gedoken. Het bedrijf moest de waarde van zijn bezittingen herwaarderen, waardoor een miljardenafschrijving moest worden genomen. In Londen zakte beursuitbater LSE Group 2,7 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,2270 dollar waard, tegen 1,2216 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent in prijs tot 60,82 dollar. Brentolie daalde 0,1 procent tot 63,76 dollar per vat.