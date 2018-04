Damrak klimt op Koningsdag

De Europese beurzen gingen vrijdag licht vooruit. Op het Damrak bleef het rustig aan het bedrijvenfront vanwege de viering van Koningsdag. Elders in Europa kwamen wel veel bedrijven met cijfers. Beddenverkoper Beter Bed kreeg een tik op Beursplein 5 na een teleurstellend en onverwacht kwartaalbericht.

De Amsterdamse AEX-index noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 555,25 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 778,28 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen 0,5 procent, Parijs won 0,1 procent.

Beter Bed zakte 6 procent bij de kleinere bedrijven. De onderneming heeft de problemen op de Duitse markt nog niet onder controle. De omzetontwikkeling op die grote markt drukte de opbrengsten in het eerste kwartaal.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was Philips Lighting met een winst van 3 procent. Analisten van Citi verhoogden het advies voor het verlichtingsbedrijf na de koersval van ruim 13 procent een dag eerder. ABN AMRO sloot de rij met een min van 0,8 procent.

Chipmachinemaker ASML won 0,4 procent na sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten van de Amerikaanse chipreus Intel, een belangrijke klant van het bedrijf. Galapagos klom 1,9 procent na positieve onderzoeksresultaten van het biotechnologiebedrijf. In de MidKap toonde chiptoeleverancier Besi (plus 1,8 procent) wat herstel na de koersduikeling van bijna 17 procent een dag eerder.

In Stockholm kelderde Electrolux 10,5 procent na een onverwachte winstdaling in het eerste kwartaal. De Zweedse producent van huishoudelijke apparatuur waarschuwde ook voor hogere materiaalkosten in de komende maanden.

BBVA klom ruim 2 procent in Madrid. De Spaanse bank behaalde afgelopen periode de hoogste kwartaalwinst in jaren. Royal Bank of Scotland (RBS), dat ook met cijfers kwam, zakte in Londen 1,9 procent. In Frankfurt steeg Daimler 0,2 procent. Het Duitse moederbedrijf van Mercedes-Benz en Smart zag de kwartaalomzet stijgen.

Vliegtuigbouwer Airbus daalde 0,2 procent in Parijs ondanks een onverwachte kleine winst in het eerste kwartaal. Sanofi zakte 1,7 procent. De Franse farmaceut zag de winst en omzet dalen in het afgelopen kwartaal.

De euro was 1,2077 dollar waard, tegen 1,2101 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 67,92 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder en werd verhandeld voor 74,48 dollar per vat.