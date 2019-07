Damrak hoger na handelsdoorbraak

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een stevige winst begonnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen openden flink hoger. Het nieuws dat de Verenigde Staten en China weer willen onderhandelen over een oplossing van het handelsconflict zorgde voor opluchting onder beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,5 procent in de plus op 570,09 punten. De MidKap klom 1,7 procent tot 809,54 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,8 procent.

Op de lokale markt ging Esperite bijna 15 procent onderuit na publicatie van de resultaten. Het stamcelbedrijf leed in de eerste zes maanden van vorig jaar een flink verlies en zag de omzet dalen. De cijfers werden met een flinke vertraging geleverd. Dat kwam onder meer omdat boekenonderzoek rond de mogelijke verkoop van onderdeel Cryo-Save aan de Poolse branchegenoot PBKM veel aandacht opeiste. PBKM trok zich recent volledig terug uit de deal.