Damrak hoger na afname handelszorgen

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak is donderdag met een stevige winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden flink hoger. De uitlatingen van de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross dat de Trump-regering in onderhandeling is met China en geen handelsoorlog voert zorgde voor een breed herstel van bedrijven die te lijden hadden van de handelsspanningen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 1,6 procent in de plus op 534,45 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het groen. De MidKap steeg 1,4 procent tot 774,62 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,8 procent bij.

Ahold Delhaize won 0,3 procent. Topman Dick Boer van het Nederlands-Belgische supermarktconcern treedt af en zal per 1 juli worden opgevolgd door vicetopman Frans Muller. Muller stond sinds 2013 aan het roer van Delhaize. Verder wordt voormalig ING-topman Jan Hommen de nieuwe president-commissaris.