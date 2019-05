Damrak gesloten voor Dag van de Arbeid

Op de Amsterdamse beurs wordt woensdag niet gehandeld vanwege de viering van de Dag van de Arbeid. Ook de beurzen in onder meer Parijs, Brussel en Frankfurt zijn gesloten. In Londen, en later op de dag in New York, wordt wel gehandeld.

De AEX-index sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 571,60 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 816,28 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 procent, Londen verloor 0,3 procent. Philips was voor de tweede dag op rij de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op de aandelenbeurs van Amsterdam. Beter dan verwachte kwartaalresultaten van het zorgtechnologieconcern gaven het aandeel maandag al een impuls. Dat effect leek een dag later nog na te ebben.

Op Wall Street verloor Google-moeder Alphabet tientallen miljarden dollars aan beurswaarde. Beleggers zetten het aandeel fors lager nadat de techreus met tegenvallende cijfers op de proppen was gekomen. Naast cijfers van Alphabet reageerden beleggers in New York ook op een grote stroom resultaten van andere bedrijven. De Dow-Jonesindex sloot de sessie uiteindelijk 0,2 procent hoger op 26.592,91 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2945,83 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 8107,77 punten.

Woensdag is Wall Street wel open. Er staan onder meer een banenrapport van loonstrookverwerker ADP en een rentebesluit van de Federal Reserve op de rol. Enkele bedrijven openen de boeken en beleggers verwerken de resultaten van Apple.