Damrak fors lager door handelszorgen

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag fors lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met flinke verliezen. De dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven in te voeren op Chinese goederen zorgde voor onrust op de financiƫle markten. Beleggers hadden juist gehoopt op een spoedige handelsdeal tussen de twee economische grootmachten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1,5 procent in de min op 559,99 punten. De MidKap daalde 1,8 procent tot 794,87 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs zakten tot 2 procent. In Londen was de beurs gesloten vanwege een Bank Holiday.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omlaag. Vooral de grondstoffenbedrijven stonden onder druk door de oplaaiende handelszorgen. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een verlies van bijna 4 procent. In de MidKap verloren roestvrijstaalproducent Aperam en metalenspecialist AMG meer dan 4 procent.