Damrak doet stap terug

De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve (Fed), waaruit bleek dat de Amerikaanse centrale bank geen haast heeft met het verhogen van de rente.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent in de min op 492,78 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 692,06 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 2 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe voerde de stijgers aan met een winst van 1,6 procent. Philips daalde 1,4 procent. Het zorgtechnologieconcern benoemde Bert van Meurs tot het zogeheten executive committee en handhaafde zijn financiële doelstellingen.

Takeaway klom meer dan 1 procent bij de middelgrote bedrijven. Het maaltijdbestelbedrijf heeft afgelopen jaar meer bestellingen verwerkt. RoodMicrotec zag de omzet in 2018 stijgen en voorziet een aanhoudende omzetgroei in de komende jaren. Het aandeel van de toeleverancier aan de chipindustrie daalde op de lokale markt desondanks 6 procent.

De Britse retailer Marks & Spencer zakte 1,8 procent in Londen na een omzetdaling in het afgelopen kwartaal. Tesco klom ruim 2 procent. De kerstverkopen van het Britse supermarktconcern vielen hoger uit dan verwacht. De verkoper van auto- en fietsproducten Halfords kelderde 20 procent na een winstalarm.

In Brussel werd de handel in Proximus (min 1,2 procent) hervat. Het Belgische telecombedrijf bevestigde in de komende drie jaar 1.900 banen te schrappen. Sodexo klom 0,2 procent in Parijs. Het Franse schoonmaak- en cateringbedrijf boekte meer omzet in het afgelopen jaar.

De euro was 1,1544 dollar waard, tegen 1,1531 dollar op woensdag. De olieprijzen vielen wat terug na forse stijging een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,4 procent tot 51,63 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 60,64 dollar per vat.