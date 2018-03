Damrak doet stap terug

De effectenbeurs aan het Amsterdamse Damrak deed woensdag een stap terug. Ook elders in Europa stonden de beurzen in het rood. De verkoopgolf onder Amerikaanse technologiebedrijven werd ook onder Europese sectorgenoten voortgezet. De vrees voor een handelsconflict zorgde eveneens voor terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent in de min op 520,18 punten. De MidKap zakte 1,5 procent tot 775,01 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 1 procent in.

Grootste dalers bij de hoofdfondsen waren verlichtingsbedrijf Philips Lighting en chipmachinemaker ASML met verliezen van 4,7 en 3,4 procent. Levensmiddelenconcern Unilever voerde de schaarse stijgers aan met een winst van 0,7 procent na een adviesverhoging door UBS.

Gemalto won 0,5 procent. Het Franse technologiebedrijf Thales heeft formeel zijn bod gelanceerd op alle aandelen van de digitaal beveiliger. De aanmeldperiode loopt tot 6 juni. Thales betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto.

In de MidKap was maaltijdbezorger Takeaway hekkensluiter met een min van 3,6 procent. Chipbedrijf Besi volgde met een verlies van 3,2 procent. Baggeraar Boskalis was de enige stijger met een plus van 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde Accell Group 0,5 procent. Het fietsenbedrijf neemt de Amerikaanse mobiele fietsenbezorger Beeline Bikes over. Accell had al een minderheidsbelang in het bedrijf. Er werden geen financiële details gemeld.

Kiadis Pharma dikte bijna 6 procent aan. Het biotechnologiebedrijf liet weten op schema te liggen met de aanvraag van een toelatingsvergunning voor een kandidaat-medicijn, dat gebruikt wordt bij de behandeling van leukemiepatiënten die een beenmergtransplantatie hebben ondergaan.

Nedsense bleef onveranderd. Peter Paul de Vries vertrekt mogelijk in de loop van dit jaar als topman bij MKB Nedsense. Dan moet er een nieuwe manager komen voor de investeringsmaatschappij voor mkb-bedrijven. De Vries geeft nu behalve aan MKB Nedsense ook leiding aan Value8, dat een meerderheidsbelang heeft in MKB Nedsense.

De euro was 1,2384 dollar waard, tegen 1,2405 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 1 procent goedkoper op 64,63 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs en werd verhandeld voor 69,63 dollar per vat.