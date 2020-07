Damrak boekt stevige winst

De Amsterdamse aandelenbeurs boekte maandag een stevige winst. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen flink vooruit. Beleggers trokken zich op aan een sterke rally op de Chinese beurzen. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd wakkerde daarbij de hoop aan op meer steunmaatregelen van de centrale banken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,6 procent hoger op 577,95 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 775,29 punten. De beurzen in Parijs en Londen dikten tot 2,2 procent aan. De DAX in Frankfurt klom 2,1 procent na een flinke toename van de Duitse fabrieksorders in mei.

Koplopers in de AEX waren de banken ABN AMRO en ING met winsten van 5,8 en 4,7 procent. Zwaargewicht Shell won ruim 3 procent. Topman Ben van Beurden verklaarde in een interview met Het Financieele Dagblad dat het vertrek van het hoofdkantoor uit Nederland een van de oplossingen is om een einde te maken aan de dubbele aandelenstructuur van het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern. Betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus waren de enige dalers met verliezen van 0,9 en 0,1 procent.

BAM steeg 1,9 procent in de MidKap. De bouwer wil Ruud Joosten benoemen tot nieuwe topman. Hij moet de opvolger worden van Rob van Wingerden die eerder dit jaar vertrok. Joosten is nu nog operationeel directeur van verfreus AkzoNobel (plus 1,6 procent).

Air France-KLM won 1,3 procent. Air France bevestigde ruim 7600 banen te moeten schrappen om de coronacrisis te doorstaan. De Franse tak van de luchtvaartcombinatie snijdt daarbij vooral hard in het personeelsbestand van zijn regionale vliegmaatschappij HOP!

In Frankfurt kreeg Commerzbank er bijna 6 procent bij. Volgens persbureau Bloomberg is de Nederlander Roland Boekhout topkandidaat om de nieuwe topman te worden van Commerzbank, als opvolger van vertrekkend bestuursvoorzitter Martin Zielke bij de tweede bank van Duitsland. Wirecard kelderde 12 procent. De Europese en Amerikaanse activiteiten van de door een boekhoudschandaal getroffen Duitse betalingsverwerker waren volgens zakenkrant Financial Times al jaren verlieslatend.

De euro was 1,1289 dollar waard, tegen 1,1242 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 41,06 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent meer op 43,70 dollar.