Damrak blijft dicht bij huis

De Amsterdamse aandelenbeurs bleef dinsdag dicht bij huis. Ook elders in Europa begonnen de beurzen met kleine koersuitslagen. Beleggers namen wat gas terug na het recente sterke herstel en kijken vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole, die later in de week begint.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 547,20 punten. De MidKap won ook 0,1 procent tot 806,01 punten. De beursgraadmeter in Parijs stond vlak. Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent.

Avantium zakte ruim 7 procent op de lokale markt. Het chemiebedrijf boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan de onderneming zelf had voorzien. Het nettoverlies liep op naar 12,6 miljoen van 6,5 miljoen euro. Dat had te maken met hogere kosten voor de volledige integratie van de voormalige samenwerking met BASF.