Damrak begint met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen openden in het groen. Beleggers trokken zich op aan beter dan verwachte cijfers over de bedrijvigheid in de Chinese economie. Verder bleef de blik gericht op de brexit en de handelsgesprekken tussen Washington en Peking.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de plus op 552,92 punten. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 770,59 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Galapagos zette de opmars voort bij de hoofdfondsen met een winst van 2,5 procent. Het biotechnologiebedrijf wil Peter Guenter tot bestuurder benoemen. De Belg Guenter is sinds 1 oktober 2017 topman van de Spaanse farmaceut Almirall. Daarvoor werkte hij jarenlang bij het Franse Sanofi. Galapagos won vrijdag ruim 22 procent na positieve testresultaten van zijn reumamiddel.