Damrak begint met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de eerste volle handelsweek van het nieuwe jaar. Ook de meeste andere Europese beurzen openden in de plus. Beleggers kijken vooral uit naar het begin van het jaarcijferseizoen en het Amerikaanse inflatiecijfer, dat vrijdag op het programma staat.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 560,26 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 855,23 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Londen daalde een fractie.

Galapagos ging aan kop in de AEX met een winst van ruim 2 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft positieve voorlopige resultaten behaald met een studie in artrosepatiënten in de Verenigde Staten. De primaire doelen van het onderzoek waren de veiligheid, verdraagbaarheid en medicijneigenschappen van het middel in patiënten te onderzoeken.