Damrak begint met verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag lager begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden met verliezen. De stemming werd gedrukt door zwakke Chinese handelscijfers. Beleggers keken verder uit naar de belangrijke stemming in het Britse parlement over de brexitdeal, die dinsdag wordt gehouden. Daarnaast komen in de Verenigde Staten deze week de eerste grote bedrijven met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de min op 496,22 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 684,47 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

Kabel- en telecomconcern Altice Europe stond onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,7 procent. Informatieleverancier RELX en ING Groep waren de enige stijgers met winsten van 0,3 procent. In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een min van 2,8 procent. Beursintermediair Flow Traders ging aan kop met een plus van 1,1 procent.