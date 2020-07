Damrak begint met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen toonden wat herstel na de recente verliesbeurten. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq een nieuw slotrecord bereikte. Verder ging de aandacht uit naar de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,5 procent in de plus op 574,89 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 768,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Londen won 0,1 procent.

Ahold Delhaize klom 0,4 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Volgens Het Financieele Dagblad overweegt het supermarktconcern om zich te mengen in de strijd om HEMA. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft naar verluidt zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname te onderzoeken. Ahold Delhaize zou met overname vooral willen voorkomen dat concurrent Jumbo HEMA inlijft.