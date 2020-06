Damrak begint met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden overwegend licht hoger. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar technologiebeurs Nasdaq het hoogste niveau ooit bereikte en de brede S&P 500 weer in de plus staat voor dit jaar. Daarnaast bleef de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die dinsdag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de plus op 568,19 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 799,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent. Londen daalde 0,2 procent.

Basic-Fit daalde 1,8 procent in de MidKap. De sportscholenuitbater heeft ruim 133 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Met het geld wil het bedrijf de balans versterken en zijn groeistrategie doorzetten. Topman en medeoprichter René Moos liet eerder al weten via zijn investeringsfonds AM Holding voor ongeveer 5 miljoen euro aan nieuwe aandelen te kopen.