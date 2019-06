Damrak begint juni met verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met verlies begonnen aan de nieuwe beursmaand. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de verliezen van afgelopen vrijdag. De focus van beleggers bleef gericht op de wereldwijde handelsspanningen. Later in de week verschuift de aandacht naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) en het maandelijkse Amerikaanse banenrapport.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent in de min op 536,53 punten. De MidKap daalde 1 procent tot 726,69 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,8 procent in.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. De verzekeraars ASR en Aegon waren de grootste dalers met verliezen van 2,2 en 1,8 procent. Bij de middelgrote bedrijven sloot bodemonderzoeker Fugro de rij met een min van ruim 3 procent. Beursintermediair Flow Traders stond bovenaan met een plus van 0,7 procent.