Damrak begint in het rood

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag in het rood begonnen. Ook de andere Europese beurzen gingen verder omlaag na de verliesbeurt een dag eerder. De oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, na de aankondiging van een nieuwe omstreden veiligheidswet in Hongkong door Peking, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde dat de Verenigde Staten „sterk zullen reageren” als China de wet invoert.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,5 procent in de min op 514,95 punten. De MidKap daalde 1,4 procent tot 685,45 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,6 procent. Londen zakte 1,8 procent. De Britse detailhandelsverkopen zijn in april in recordtempo gedaald vanwege de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omlaag. Grootste daler was techinvesteerder Prosus met een verlies van ruim 3 procent. In de MidKap zakte Altice Europe (min 1,9 procent) verder weg ondanks een adviesverhoging door HSBC. Het Franse kabel- en telecombedrijf kelderde een dag eerder al bijna 14 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.