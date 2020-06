Damrak begint in het groen

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag in het groen begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden opnieuw hoger. De hoop dat het dieptepunt van de coronacrisis achter de rug is en de economie weer opkrabbelt door de versoepeling van de coronamaatregelen, bleef zorgen voor optimisme bij beleggers. Daarnaast wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag met meer stimuleringsmaatregelen zal komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent in de plus op 552,48 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 755,65 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Verlichtingsbedrijf Signify dikte 3,6 procent aan in de MidKap dankzij een adviesverhoging door Société Générale. Bij de kleinere bedrijven won Avantium zo’n 6 procent. Het speciaalchemiebedrijf heeft een opdracht gekregen van de King Abdullah University of Science and Technology. De deal heeft een waarde van meer dan 3 miljoen euro.