Damrak begint 2020 met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een stevige winst aan het nieuwe jaar begonnen. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers verwerkten de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat de voorlopige handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China op 15 januari zal worden ondertekend in het Witte Huis. De details van het akkoord zijn nog niet vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 610,38 punten. In 2019 won de hoofdindex al bijna 24 procent. De MidKap steeg 1,2 procent tot 920,95 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen tot 0,9 procent. De DAX in Frankfurt won 0,3 procent.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omhoog. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger met een winst van 2,1 procent. Verzekeraar Aegon en staalconcern ArcelorMittal volgden met plussen van 1,8 en 1,7 procent.

Ahold Delhaize klom 0,9 procent. Het supermarktconcern begint met het opkopen van aandelen als onderdeel van zijn eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma. Voor het einde van het jaar zal de onderneming 1 miljard euro aan eigen stukken aankopen. Ahold Delhaize had het programma op 4 december vorig jaar aangekondigd.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van ruim 3 procent. Maaltijdbestelsite Takeaway en optiekketen GrandVision waren de enige dalers met minnen van 0,4 en 0,2 procent. Bij de kleinere bedrijven won Sligro 2,7 procent na een handelsbericht. Het groothandelsbedrijf boekte in 2019 een omzet van 2,39 miljard euro. Dat is 2,1 procent meer dan een jaar eerder.

Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) klom 0,2 procent. De Chinese overheid heeft naar verluidt tijdelijk een stokje gestoken voor de samenwerking van de beurzen in Londen en Shanghai bij beursnoteringen. Peking beschuldigt de Britse regering van bemoeienis bij de protesten in Hongkong die door China worden beschouwd als binnenlandse aangelegenheid.

De euro was 1,1208 dollar waard, tegen 1,1232 dollar op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent in prijs tot 61,36 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 66,43 dollar per vat.