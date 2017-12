Damen vist achter het net in Amsterdam

Bouwbedrijf VolkerWessels en vastgoedbelegger Amvest hebben zich verzekerd van de controle over 20 hectare grond in Amsterdam-Noord.

Scheepsbouwer Damen vist achter het net. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag. De krant baseert zich op gesprekken met betrokkenen en een analyse van hypotheek- en kadastergegevens.

De grond aan het IJ is in potentie veel geld waard omdat er een nieuwe woonwijk is gepland. In Haven-Stad zullen de komende decennia 40.000 tot 70.000 woningen worden gebouwd.

VolkerWessels en Amvest hebben een hypotheekdeal gesloten met eigenaar Fortress. Dat vastgoedconcern verkeert al jaren in financiële problemen. Fortress dreigde de erfpachtrechten op de grond kwijt te raken omdat banken een executieveiling eisten.

In het gebied ligt de reparatiewerf die Damen in 2013 aankocht. Het scheepsbouwconcern had zelf ook belangstelling maar viste achter het net toen de veiling werd afgeblazen. Damen heeft voor de grond een huurcontract dat in 2028 afloopt.