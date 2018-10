Damen en Saab ontwikkelen onderzeeër

Scheepsbouwer Damen Shipyards gaat samen met het Zweedse defensiebedrijf Saab een nieuwe onderzeeër ontwikkelen als mogelijke vervanger voor de Walrus-klasse van de Nederlandse marine. Daarvoor zijn al specificaties bekendgemaakt, maar de gunning van de opdracht laat nog enkele jaren op zich wachten.

Saab en Damen willen de duikboten in delen in Zweden gaan maken. Die worden dan vervolgens in Vlissingen geassembleerd. Voor de nieuwe duikboten maken beide bedrijven gebruik van de inzichten die Saab opdeed bij het ontwerpen van de Collins-klasse onderzeeërs van de Australische marine. Ook de Zweedse A26 en de upgrade van de Zweedse Gotland dienen als voorbeelden.

Damen en Saab hebben naar eigen zeggen de medewerking van veel Nederlandse bedrijven veiliggesteld. De twee ondernemingen zien bovendien kansen om meer onderzeeërs te bouwen aangezien er een groeiende vraag is naar geavanceerde conventionele duikboten.