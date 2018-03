Daling woningmarktvertrouwen zet door

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt blijft licht afzwakken door de slechtere betaalbaarheid van woningen, de krappere keuze in het aanbod en de strengere regels voor huizenkopers. Dat meldde de Vereniging Eigen Huis (VEH).

Volgens de VEH verwacht ruim een derde van de Nederlanders dat het steeds moeilijker zal worden om een eigen huis te kopen en vindt ruim een kwart dat het nu een ongunstig moment is om een woning te kopen. De vereniging stelt dat het vertrouwen in de huizenmarkt nu al een halfjaar licht aan het dalen is. Ondanks die trend is ruim een derde van de Nederlanders van mening dat het nog steeds een gunstig tijdstip is voor het kopen van een huis, met name vanwege de lage hypotheekrente.

De branchevereniging voorspelt dat het aantal transacties op de woningmarkt dit jaar waarschijnlijk licht zal gaan dalen, na het record in 2017.