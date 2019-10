‘Daling vastgoedbeleggingen in Amsterdam’

Amsterdam is onder buitenlandse vastgoedbeleggers minder populair geworden. De hoofdstad daalde naar de veertiende plek in de ranglijst van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield van steden met de meeste internationale vastgoedinvesteringen. Een jaar geleden stond Amsterdam nog op plek vier.

In totaal staken internationale beleggers in de twaalf maanden tot en met juni 4,1 miljard dollar in Amsterdams vastgoed. Dat was in de voorgaande twaalf maanden nog ruim 5,6 miljard dollar. Het totale volume aan vastgoedinvesteringen, met ook Nederlandse investeerders, in Amsterdam daalde met 28 procent tot 6,4 miljard dollar.

De daling komt volgens onderzoeker Frank van der Sluys voornamelijk doordat er veel minder aanbod is. Beleggers wijken dan uit naar andere bestemmingen voor hun geld. De vraag naar Amsterdams vastgoed blijft volgens hem onverminderd groot, omdat het in internationale context een aantrekkelijke vestigingsplaats is.

Wereldwijd blijft Londen de populairste stad voor vastgoedinvesteerders van buitenaf, ondanks het aangekondigde vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Wel liep ook hier het investeringsvolume aanzienlijk terug. Volgens Cushman & Wakefield doet de brexit niets af aan de populariteit van de Britse hoofdstad op de lange termijn, maar zijn er wel problemen met de planning en prijsbepaling van vastgoedinvesteringen.