‘Daling faillissementen zet in 2019 niet door’

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Nederland zal in 2019 ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar. Daarmee zou een einde komen aan de daling van het aantal faillissementen van de afgelopen jaren. Dat schrijft het Economisch Bureau van ING.

Door de sterke economische groei van de afgelopen tijd zijn bedrijven weerbaarder geworden en is de kans op faillissement afgenomen, aldus ING. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging het om 1580 bedrijven die failliet zijn gegaan, een zeer lichte stijging vergeleken met een jaar eerder. In de industrie was sprake van een daling van het aantal faillissementen, terwijl in de bouw een toename was te zien.

ING ziet als grootste risico’s voor bedrijven om nu failliet te gaan het niet of te laat inspelen op veranderd consumentengedrag of de komst van nieuwe concurrenten op de markt als gevolg van technologische ontwikkelingen.