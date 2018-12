Daling Europese autoverkopen zet door

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is vorige maand opnieuw lager uitgekomen dan een jaar eerder. Het is de derde maand op rij met dalende verkopen. De Europese branchevereniging ACEA wijst naar de veranderde regels als verklaring voor de daling.

De sinds 1 september verplichte emissietesten (WLTP) zijn een belangrijke oorzaak voor de terugval in de verkopen. In augustus zetten veel dealers en importeurs nog snel auto’s onder het oude regime op kenteken. Toen lieten de verkopen dan ook een enorme piek zien. In de maanden erna liggen de verkopen mede daardoor juist lager.

In totaal werden er ruim 1,1 miljoen auto’s verkocht, 8 procent minder dan een jaar eerder. Van alle Europese lidstaten groeiden de verkopen alleen in Griekenland, Letland, Litouwen, Polen en Slowakije.

In de eerste elf maanden van dit jaar zijn nog wel iets meer auto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totaal van een kleine 14,2 miljoen geregistreerde nieuwe wagens betekent een stijging van 0,8 procent.