Daling autoverkopen zet door

De Nederlandse autoverkopen zijn ook in november weer lager uitgevallen dan een jaar eerder. De daling bedroeg 7,4 procent, blijkt uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

Het is de derde maand op rij met lagere autoverkopen. Die terugval heeft te maken met de sinds 1 september verplichte nieuwe emissietesten (WLTP), waardoor dealers en importeurs juist veel auto’s onder het oude regime op kenteken lieten zetten. In augustus steeg het aantal registraties fors.

Over de eerste elf maanden van het jaar zijn er 423.938 auto’s op kenteken gezet, 6,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarmee is de score van heel 2017, toen 414.538 auto’s werden verkocht, al gepasseerd. Voor deze maand verwachten de brancheorganisaties nog een eindsprint voor de verkoop van elektrische auto’s omdat daarvan de bijtellingsregels veranderen op 1 januari.

Volkswagen was opnieuw het best verkochte merk, gevolgd door Opel en Peugeot. Volkswagen had met de Polo en de Golf ook de twee populairste modellen. De Kia Picanto stond op nummer drie.