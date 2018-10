„Daling autoverkopen door nieuwe testmethode”

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is in september sterk gedaald. Volgens cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC verkochten autodealers vorige maand 35.430 nieuwe personenauto’s, bijna 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling houdt volgens de organisaties verband met een nieuwe verplichte emissietest (WLTP).

Auto’s die niet volgens die nieuwe methode zijn gecontroleerd, mogen sinds 1 september niet meer worden verkocht. In augustus was er nog sprake van een stijging van de verkopen met ruim 42 procent. Mogelijk wilden veel Nederlanders nog gauw een auto aanschaffen onder het oude regime.

Over de eerste negen maanden verkochten autodealers 359.581 wagens, 11 procent meer dan het jaar ervoor. Voor heel 2018 gaan de brancheorganisaties uit van een stijging van 3 procent tot 430.000 nieuwe auto’s.