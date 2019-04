Daling aantal tv-aansluitingen zet door

Het aantal tv-aansluitingen is afgelopen jaar opnieuw gedaald. Met 25.000 aansluitingen minder werd nog geen grote deuk in het totaal van ongeveer 7,5 miljoen aansluitingen geslagen. Wel was de daling groter dan de afname van 10.000 uit 2017, becijfert marktonderzoeker Telecompaper. Oorzaken zijn het stopzetten van analoge aansluitingen door Ziggo en de toename van het aantal mensen dat alleen nog maar tv kijkt via internet.

De omzet uit tv-diensten steeg nog wel. Die toename met 1,8 procent tot een kleine 1,9 miljard euro was volgens Telecompaper te danken aan prijsstijgingen bij KPN, XS4ALL, Telfort, Caiway, Delta en Ziggo.

De marktonderzoeker verwacht dat dit jaar een afname van het aantal tv-aansluitingen met 0,7 procent, of ruim 50.000 aansluitingen. Tot en met 2023 gaat het aantal afsluitingen ieder jaar met gemiddeld 0,8 procent omlaag. Vanaf volgend jaar daalt ook de omzet in de sector.