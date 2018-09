Daling aantal tv-aansluitingen zet door

Steeds minder Nederlanders hebben een televisie-aansluiting. Het aantal aansluitingen is in april, mei en juni weer gedaald. Zo’n 7,45 miljoen Nederlanders hebben zo’n aansluiting, ongeveer 200.000 minder dan in het kwartaal ervoor, meldt onderzoeksbureau Telecompaper. Het aantal aansluitingen daalt al tijden.

De daling komt onder meer door zogeheten cord-nevers (mensen die überhaupt geen aansluiting nemen) en cord-cutters (mensen die hun aansluiting opzeggen). Zij kiezen ervoor om tv en video via internet te kijken.

Telecompaper verwacht dat tv-aanbieders dit jaar een omzet van 1,85 miljard euro boeken. Dat is 0,7 procent meer dan vorig jaar. Dat komt onder meer door prijsverhogingen bij KPN, XS4ALL, Telfort en Ziggo. Vanaf 2020 zal de omzet dalen, verwacht Telecompaper.

Ziggo is met 52,4 procent marktaandeel de grootste aanbieder van Nederland, gevolgd door KPN (31,8 procent). M7, Delta/Caiway en T-Mobile/Tele2 hebben elk bijna 5 procent van de markt in handen.