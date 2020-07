Dakdekkers beboet voor concurrentievervalsing

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee dakdekkers een boete opgelegd voor concurrentievervalsing. De bedrijven Schadenberg en Van Venrooy maakten bij een aanbesteding vooraf geheime afspraken over hun inschrijving. Samen krijgen ze daarom een boete van in totaal 24.000 euro.

Een bedrijf in Amsterdam wilde in 2016 de beste prijs voor de renovatie van een dak en organiseerde daarom een aanbesteding. Vier bedrijven werden uitgenodigd zodat die met elkaar konden concurreren om de opdracht, waaronder de twee beboete dakdekkers. „Het maakt niet uit of het een grote of kleine opdracht is. Deze twee dakdekkers hebben de opdrachtgever misleid. De concurrentie is bij deze aanbesteding vervalst”, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM.