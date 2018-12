„Daimler wil belangen in China vergroten”

Automaker Daimler heeft het idee geopperd om zijn belang in een samenwerkingsverband met de Chinese branchegenoot BAIC te vergroten. Dat hebben ingewijden aan persbureau Bloomberg gemeld. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz en Smart wil zo meer controle krijgen over zijn activiteiten in de grootste automarkt ter wereld.

Nu heeft BAIC nog 51 procent van het samenwerkingsverband in handen en Daimler 49 procent. De Duitsers willen hun aandeel verhogen tot minimaal 65 procent. De gesprekken met staatsbedrijf BAIC bevinden zich nog in een beginfase.

Vanaf 2022 mogen Westerse automakers een meerderheidsbelang bezitten in een samenwerkingsverband met een Chinese partner, besloot de regering in Peking eerder dit jaar. Voor elektrische auto’s is die regelwijziging al dit jaar ingegaan.