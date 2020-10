Daimler verkoopt minder auto’s maar verhoogt winst

Het Duitse autoconcern Daimler heeft de winst het afgelopen kwartaal vergroot ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, ook al zijn er minder auto’s verkocht. Dat komt doordat het moederbedrijf van Mercedes-Benz flinke kostenbesparingen heeft doorgevoerd. Ook profiteerde de autobouwer ervan dat de Chinese economie herstelde van de coronacrisis.

In het derde kwartaal verkocht het concern 772.700 auto’s, 8 procent minder op jaarbasis. De winst steeg met ruim 22 procent naar 2,2 miljard euro.

Daimler heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar verhoogd en rekent er nu op dat het bedrijfsresultaat (ebit) even groot zal zijn als in 2019. Daarbij gaat het Duitse bedrijf er wel vanuit dat de economische omstandigheden in de belangrijkste markten verder normaliseren.