Daimler tekent voor kredietlijn van 12 miljard

De Duitse automaker Daimler heeft een nieuwe kredietlijn van 12 miljard euro afgesloten bij een groep banken. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz heeft het geld nodig om de door de coronapandemie ontstane crisis in de auto-industrie te doorstaan.

Daimler kan voor een periode van twaalf maanden gebruik maken van de kredietfaciliteit. Daarbij heeft het concern de optie om die termijn twee keer met zes maanden te verlengen. De nieuwe lening komt bovenop de al bestaande kredietfaciliteit van 11 miljard euro voor Daimler, die tot 2025 loopt.

Automakers zitten diep in de problemen, omdat de vraag naar auto’s door de wereldwijde virusuitbraak is gekelderd. Tegelijkertijd zien veel autofabrikanten zich genoodzaakt fabrieken stil te leggen als maatregel om het aantal besmettingen met het coronavirus in te dammen. Het is nog onduidelijk wanneer die beperkingen worden opgeheven.